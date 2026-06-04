مهمانی کیلومتری غدیر با ۴۲۰ موکب مردمی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،مهمانی کیلومتری غدیر عصر پنجشنبه همزمان با عید سعید غدیر خم با حضور گسترده مردم، خانواده‌ها، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی در گلستان آغاز شد.

در این رویداد مردمی، مجموعا۴۲۰ موکب در استان در مسیری ۱۰ کیلومتری مستقر شده‌اند و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی، اجرای سرود، مسابقات، فعالیت‌های ویژه کودکان و نوجوانان و برنامه‌های معرفتی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

مهمانی کیلومتری غدیر در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مردمی و فرهنگی کشور تبدیل شده و امسال نیز با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در گلستان در حال برگزاری است.

برگزارکنندگان این مراسم هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ ولایت، تقویت نشاط اجتماعی، گسترش روحیه مواسات و نمایش وحدت و همدلی مردم عنوان کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان برگزاری این مراسم، هزاران نفر از شهروندان و مهمانان از برنامه‌های فرهنگی و خدماتی موکب‌های مستقر در مسیر مهمانی کیلومتری غدیر بهره‌مند شوند.