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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

توزیع کیک ۳۱۳ کیلویی عید غدیرخم در مرودشت

توزیع کیک ۳۱۳ کیلویی عید غدیرخم در مرودشت

مرودشت- به مناسبت برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر، کیک ۳۱۳ کیلویی در مرودشت پخت و توزیع شد.

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کد مطلب 6850384

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