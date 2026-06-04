https://mehrnews.com/x3cf8M ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ کد مطلب 6850384 استانها فارس استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ توزیع کیک ۳۱۳ کیلویی عید غدیرخم در مرودشت مرودشت- به مناسبت برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر، کیک ۳۱۳ کیلویی در مرودشت پخت و توزیع شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6850384 کپی شد مطالب مرتبط فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت آغاز مراسم شادپیمایی و مهمونی کیلومتری عید غدیر در شیراز پخت و اطعام عید غدیر در شیراز سفرهای به وسعت عشق علوی در شیراز برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر مرودشت جشن غدیر
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