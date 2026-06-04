شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز از ساعت ۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز در ۱۲ میدانگاه اصلی این کلانشهر در وسعت ۶۰ کیلومتر به صورت متناوب از ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.
میادین «الله، نصر، ولیعصر، شهدا، امام حسین (ع)، قهرمانان، معلم و غدیر شهرک گلستان» بهعنوان هشت محور اصلی این رویداد تعیین شدهاند که هر یک نقش یک کانون فعال فرهنگی، اجتماعی و مردمی را در طول برگزاری مراسم ایفا خواهند کرد.
همچینن مواکب فعال در سطح شهر شیراز نقش مهمی در برگزاری برنامهها، ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی، فعالیتهای جهادی و برنامههای هنری و مذهبی خواهند داشت.
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