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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

پخت ۴ هزار پرس اطعام عید غدیر در مرودشت

پخت ۴ هزار پرس اطعام عید غدیر در مرودشت

مرودشت- همزمان با عید غدیر ، ۴ هزار پرس غذا به مناسبت عید ولایت در شهرستان مرودشت پخت و بین نیازمندان توزیع شد.

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کد مطلب 6850378

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