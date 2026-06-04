https://mehrnews.com/x3cf8F ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸ کد مطلب 6850378 استانها فارس استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸ پخت ۴ هزار پرس اطعام عید غدیر در مرودشت مرودشت- همزمان با عید غدیر ، ۴ هزار پرس غذا به مناسبت عید ولایت در شهرستان مرودشت پخت و بین نیازمندان توزیع شد. دریافت 31 MB کد مطلب 6850378 کپی شد مطالب مرتبط فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت آغاز مراسم شادپیمایی و مهمونی کیلومتری عید غدیر در شیراز پخت و اطعام عید غدیر در شیراز چمران: هدف همه این جشنها، شناساندن امیرالمؤمنین(ع) به جهان است سفرهای به وسعت عشق علوی در شیراز برچسبها اطعام غدیر عید سعید غدیرخم جشن غدیر مرودشت
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