https://mehrnews.com/x3cf6t ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴ کد مطلب 6850271 استانها فارس استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴ فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت شیراز- مردم شیراز در عید غدیر و شادپیمایی این روز مبارک، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6850271 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم شادپیمایی و مهمونی کیلومتری عید غدیر در شیراز پخت و اطعام عید غدیر در شیراز سفرهای به وسعت عشق علوی در شیراز شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز از ساعت ۱۷ توزیع هزار بسته معیشتی همزمان با عید غدیر در شیراز طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیرخم برچسبها عید سعید غدیرخم بیعت با رهبر انقلاب شیراز مهمونی کیلومتری غدیرخم
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