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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت

فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت

شیراز- مردم شیراز در عید غدیر و شادپیمایی این روز مبارک، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند.

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کد مطلب 6850271

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