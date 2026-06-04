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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

آیین ادبی «شب شعر غدیر» در لارستان

آیین ادبی «شب شعر غدیر» در لارستان

لارستان- آیین ادبی «شب شعر غدیر» با حضور شاعران آئینی لارستان برگزار شد.

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کد مطلب 6850437

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