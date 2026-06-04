https://mehrnews.com/x3cf9R ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴ کد مطلب 6850437 استانها فارس استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴ آیین ادبی «شب شعر غدیر» در لارستان لارستان- آیین ادبی «شب شعر غدیر» با حضور شاعران آئینی لارستان برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6850437 کپی شد مطالب مرتبط پخت ۴ هزار پرس اطعام عید غدیر در مرودشت توزیع کیک ۳۱۳ کیلویی عید غدیرخم در مرودشت فریاد بیعت مردم شیراز با رهبر معظم انقلاب در عید ولایت و امامت آغاز مراسم شادپیمایی و مهمونی کیلومتری عید غدیر در شیراز پخت و اطعام عید غدیر در شیراز سفرهای به وسعت عشق علوی در شیراز برچسبها شب شعر عید سعید غدیرخم عید غدیر 1401 لارستان
نظر شما