https://mehrnews.com/x3cmdT ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۵ کد مطلب 6862591 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۵ تجمع چابهاریها به شب صد و هفتم رسید چابهار- مردم شهر چابهار با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) نیز عزاداری کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6862591 کپی شد مطالب مرتبط دیدار نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با خانواده دو شهید اینفوگرافیک؛ ترانزیت ۸۴ هزارتن کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان احداث و افتتاح ۸۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان برچسبها بندر چابهار اجتماع مردمی تجمع مردمی
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