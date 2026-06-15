به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حسنزاده، ظهر دوشنبه در جلسه نشست خبری ستاد بازسازی عتبات عالیات سیستان و بلوچستان ضمن تبیین رسالت این نهاد، اظهار داشت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، در یک کلام و بهتعبیر امام شهیدمان و سردار دلها، بسترسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) را دنبال میکند.
مدیر فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات سیستان و بلوچستان بیان کرد: سال ۱۴۰۵، سال تحول در این ستاد خواهد بود؛ سالی که علاوه بر برگزاری اربعینی باشکوه و کمنظیر در عراق و ایران اسلامی، بنا بر تصمیمات گرفته شده بخش زیارتی صحن مطهر حضرت زینب کبری (س) را به بهرهبرداری کامل رسانده و به عتبه مقدس امام حسین (ع) تحویل داده خواهد شد؛ این اقدام، گامی بلند در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) خواهد بود.
وی با اشاره به فعالیتهای مردم استان سیستان و بلوچستان در عرصه بازسازی عتبات افزود: مردم غیور و ولایتمدار استان سیستان و بلوچستان در دو بخش عمرانی و خدماتی در کشور عراق مشغول به فعالیت هستند؛ در بخش عمرانی، بهطور رسمی متولی اجرای پروژههای دو مکان مقدس هستیم ؛ نخست، شهر سامرا و حرمین شریفین امامین عسکریین (ع) و دوم، شهر کاظمین و حرمین مطهر امامین جوادین (ع).
حسن زاده تصریح کرد: هماکنون کارگاههای عمرانی این ستاد در این اماکن فعال است و پیشرفتهای چشمگیری داشته است؛ علاوه بر این، نیروهای خدماتی نیز برای خدمترسانی به خادمان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) اعزام میشوند؛ این خادمان در صحنهای مطهر حضرت زینب (س) و امام حسن مجتبی (ع) کارهای عمرانی و زیربنایی را انجام میدهند و خادمان اعزام شده وظیفه پذیرایی کرده و خدمترسانی را به خادمان عمرانی دارند.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از توفیق خدمت در اربعین سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان این توفیق را دارد که در اربعین امسال نیز همگام با سالهای گذشته، خدماتی مؤثر، گسترده و درخور شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند؛ از این استان پهناور تا کشور عراق، و در شهرهای مختلف از جمله تهران، مواکب و ایستگاههای خدمترسانی ما از سامرا تا کربلای معلی مستقر خواهند شد و با تمام توان به زائران امام حسین (ع) خدمترسانی خواهند کرد.
مدیر فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این مواکب با عشق و ارادت به اهلبیت (ع) برپا میشوند و خدمترسانی شامل پذیرایی، اسکان و سایر خدمات مورد نیاز زائران خواهد بود.
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