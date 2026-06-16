مساجد تراز انقلاب اسلامی نیازمند امامان جماعت توانمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر آیت‌الله محامی به منطقه سیستان، همایش مبلغان این منطقه ظهر سه شنبه با حضور آیت الله مصطفی محامی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این همایش با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، آن را مهم‌ترین سرمایه کشور دانست و اظهار داشت: دشمنان با هدف تضعیف این سرمایه ارزشمند، به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان هستند.

وی با بیان اینکه حتی اختلاف‌نظرهای طبیعی نباید به تهدیدی برای وحدت جامعه تبدیل شود، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همدلی و اتحاد در مسیر انقلاب اسلامی هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان حضور مردم در صحنه‌های مختلف را «معجزه الهی» توصیف کرد و گفت: این حضور نقش مهمی در تثبیت نظام، حمایت از مسئولان و پیشبرد اهداف کشور دارد.

آیت‌الله محامی با اشاره به جایگاه مساجد در جامعه اسلامی تصریح کرد: مسجد باید محور محلات و پایگاهی برای تأمین نیازهای دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم باشد و ظرفیت‌های مردمی در این بستر ساماندهی شود.

محرم و صفر فرصت طلایی برای تبیین معارف دینی است

وی همچنین با تأکید بر نقش مبلغان در ایام محرم و صفر، این مناسبت‌ها را فرصتی طلایی برای تبیین معارف دینی دانست و بر ضرورت آمادگی علمی و استفاده از محتوای مناسب در تبلیغ دین تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تحقق مساجد تراز انقلاب اسلامی در گرو حضور امامان جماعت توانمند، آگاه و اثرگذار است که بتوانند نقش محوری خود را در هدایت دینی و اجتماعی جامعه به‌درستی ایفا کنند.

آیت‌الله محامی در ادامه بر ضرورت تقویت امید، اعتماد به توان داخلی و پرهیز از ایجاد یأس در جامعه تأکید کرد و گفت: باید ضمن قدردانی از خدمات مسئولان، مسیر اصلاح و مطالبه‌گری دلسوزانه نیز دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر دشمنان، تأکید کرد: حتی در شرایط مذاکرات یا توافقات احتمالی نیز نباید از توطئه‌های دشمن غافل شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در پایان، تبلیغ دین را مسیری جهادی دانست و بر اخلاص در این مسیر و پیگیری مسائل و نیازهای مبلغان تأکید کرد.