احداث و افتتاح ۸۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما رخشا از احداث و افتتاح ۸۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی به همراه بهره‌برداری از پل بزرگ حرمک در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره‌کل از سال گذشته تاکنون خبر داد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: برای اجرای این پروژه‌های عمرانی که در راستای ارتقای شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، افزایش ایمنی تردد و بهبود اتصال مناطق شمال استان به کریدورهای اصلی کشور اجرا شده‌اند در مجموع چهار هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاخص بزرگراهی در شمال سیستان و بلوچستان به ۲۷.۸ درصد رسیده که این میزان با میانگین کشوری برابری می‌کند موضوعی که نشان‌دهنده شتاب‌گیری توسعه راه‌های استان در سال‌های اخیر است.

رخشا ادامه داد: توسعه شبکه بزرگراهی نقش مهمی در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی جاده‌ای، کاهش تصادفات و همچنین تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر دارد و از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: این استان به دلیل موقعیت مرزی، هم‌جواری با کشورهای همسایه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ارتباطی جنوب شرق کشور، از اهمیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای برخوردار است و همین موضوع ضرورت توسعه شبکه بزرگراهی را دوچندان می‌کند.

رخشا گفت: وجود بندر استراتژیک چابهار و ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی این منطقه، ایجاب می‌کند که زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت هدفمند و گسترده توسعه یابد تا امکان اتصال پایدار و سریع به بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شود.