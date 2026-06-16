سیستان و بلوچستان؛ قطب جدید معادن کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان شامگاه سه شنبه در نشست شورای معادن سیستان و بلوچستان با اشاره به نتایج اکتشافات معدنی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: از مجموع ۱۵۰ میلیون تن ذخیره قطعی مس کشفشده در کشور، ۱۲۵ میلیون تن آن در سیستان و بلوچستان قرار دارد که معادل ۸۴ درصد کل ذخایر مس کشفشده کشور است.
وی همچنین افزود: از مجموع ۲۴ تن طلای کشفشده در کشور، ۹ تن مربوط به این استان است که سهمی نزدیک به ۴۰ درصد را نشان میدهد؛ آماری که بیانگر تمرکز کمنظیر ذخایر راهبردی در این منطقه است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه مجموع ذخایر قطعی کشفشده کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰۰ میلیون تن بوده، گفت: سهم سیستان و بلوچستان از این میزان، ۱۴۵ میلیون تن معادل ۱۷ درصد کل ذخایر کشور است؛ رقمی قابل توجه در میان بیش از ۱۵ استان معدنی کشور.
شهرکی در ادامه به جایگاه استان در حوزه اکتشاف اشاره کرد و افزود: در سال گذشته با صدور ۲۵ فقره گواهی کشف و ثبت ۱۴۵ میلیون تن ذخیره، استان رتبه ششم کشور را کسب کرده و از نظر تعداد پروانههای اکتشاف نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
وی همچنین از انجام بیش از ۱۴۴ هزار متر حفاری اکتشافی در استان خبر داد و این میزان فعالیت را نشاندهنده شتابگیری روند شناسایی ظرفیتهای معدنی در سیستان و بلوچستان دانست.
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