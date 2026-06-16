https://mehrnews.com/x3cmdf ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6862559 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ بسته خبری شبانه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 19 MB کد مطلب 6862559 کپی شد مطالب مرتبط کهورک برای سومین روز پیاپی گرمترین نقطه ایران شد دیدار نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با خانواده دو شهید سیستان و بلوچستان؛ قطب جدید معادن کشور رشد جمعیت تا ۱۵ سال آینده صفر میشود اینفوگرافیک؛ ترانزیت ۸۴ هزارتن کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان احداث و افتتاح ۸۷ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان نصب «جی پی اس» برای ناوگان حملونقل مسافری سیستان و بلوچستان الزامی شد دومین رویداد ملی «ایستاده برای ایران»، برگزیدگان خود را شناخت برچسبها زاهدان بسته خبری گروگانگیری معدن
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