به گزارش خبرنگار مهر، در شب‌های محرم، ایرانشهر حال‌وهوایی متفاوت به خود می‌گیرد و هیئت‌های مذهبی در نقاط مختلف شهر، از گلزار شهدای گمنام تا بیت‌الحسین(ع)، میزبان عزاداران حسینی هستند که در این خبر به جزئیات مراسمات پرداخته می شود.

تجمع هیئات مذهبی ایرانشهر

مکان: گلزار شهدای گمنام ایرانشهر (محل تجمعات شبانه)

زمان: هر شب رأس ساعت ۲۰:۳۰

مدت برگزاری: از شب اول تا شب دهم محرم

هیئت فاطمیه ایرانشهر

سخنرانان: حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی (امام جمعه شهرستان)

حجت‌الاسلام والمسلمین علی سلیمانی (از قم)

مداح:

کربلایی علیرضا صادقی

زمان‌بندی برنامه‌ها:

صبح‌ها: ساعت ۵:۳۰

ظهرها: ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰

شب‌ها: حضور در اجتماعات مردمی

هیئت متوسلین به امام حسن مجتبی (ع) ایرانشهر

سخنران: حجت‌الاسلام حاج آقا شاه‌رجبیان

مداحان: کربلایی سیدمصطفی دشمه، کربلایی حسن بامری، کربلایی سیدمهدی دشمه

زمان برگزاری:

از دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به مدت ۱۱ شب

شروع مراسم: رأس ساعت ۲۰

مکان: ایرانشهر، خیابان آزادی جنوبی، بیت‌الحسین (ع)

حسینیه سیستانی‌ها

سخنرانان و ذاکران: حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا بابایی، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی بامری

زمان برگزاری: ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰

مکان: حسینیه سیستانی‌ها