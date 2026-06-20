https://mehrnews.com/x3cntK ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵ کد مطلب 6865572 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵ برگزاری آیین تشییع شهید «عبدالسلام کرد» در خاش خاش - مراسم تشییع شهید «عبدالسلام کرد» که روز گذشته توسط افراد مسلح به درجه رفیع شهادت رسید در خاش برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6865572 کپی شد مطالب مرتبط ترور ناجوانمردانه در شهرستان خاش؛ یک نفر به شهادت رسید افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیتالله سید علی حسینی خامنهای»در ایرانشهر اینفوگرافیک؛ ظرفیت های معدنی و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان دستگیری عوامل سرقت مسلحانه تانکرهای حامل فرآوردههای انرژی برچسبها شهید اهل سنت شهرستان خاش
نظر شما