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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

برگزاری آیین تشییع شهید «عبدالسلام کرد» در خاش

برگزاری آیین تشییع شهید «عبدالسلام کرد» در خاش

خاش - مراسم تشییع شهید «عبدالسلام کرد» که روز گذشته توسط افراد مسلح به درجه رفیع شهادت رسید در خاش برگزار شد.

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کد مطلب 6865572

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