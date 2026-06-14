استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۴ اینفوگرافیک؛ جهش ۱۲۱درصدی ترانزیت از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان زاهدان - ترانزیت کالا از مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان در دوماهه نخست سال جاری رشد ۱۲۱ درصدی داشته است. برچسبها زاهدان ترانزیت کالا مرز اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط رشد ۱۲۱ درصدی ترانزیت از پایانههای مرزی شمال سیستان و بلوچستان حماسه حضور در پایتخت وحدت اسلامی فراخوان پویش «هدیه خوبان» در سیستان و بلوچستان تشکیل کارگروه تنظیم بازار شهرستان زاهدان با محوریت مقابله با احتکار ساخت ۴۷۰ کلاس درس؛ توسعه عدالت آموزشی در سیب و سوران «کلگان»؛ بهشتی پنهان در دل کوههای سراوان اتصال اینترنت پر سرعت برای ۱۵۰۰ نفر از روستاییان مهرستان گاندو؛ نماد برکت بلوچستان در خطر انقراض افزایش مستمری بیش از۶۱ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی در سیستان وبلوچستان کشف ۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در جنوب سیستان و بلوچستان کشف سلاح و مهمات جنگی در منطقه مرزی زابل بسته خبری شبانه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید
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