به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی از افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای» در شهرستان ایرانشهر خبر داد و گفت: این پروژه آموزشی با زیربنای ۵۴۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و به یاد رهبر شهیدمان و در راستای توسعه عدالت آموزشی به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان تصریح کرد: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و افتتاح این مدرسه نیز در همین راستا انجام شده است.

وی اظهار کرد: مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای» با زیربنای ۵۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال احداث شده که با بهره‌برداری از آن بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان ایرانشهر تأمین خواهد شد.

لک‌زایی با بیان اینکه نام‌گذاری این پروژه به یاد رهبر شهیدمان تجلی پیوند توسعه علمی با فرهنگ ایثار و خدمت است، گفت: ایجاد فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و مجهز زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده استان خواهد بود.

وی ادامه داد: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده اهتمام مجموعه نوسازی مدارس به گسترش عدالت آموزشی و افزایش سرانه فضای آموزشی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان است.