https://mehrnews.com/x3cnkx ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰ کد مطلب 6865219 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰ بسته خبری شبانه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 18 MB کد مطلب 6865219 کپی شد مطالب مرتبط آغاز عملیات اجرایی ساخت ساختمان پست شهرستان زابل ولایت فقیه؛ محور تشخیص راهبردهای جنگ و صلح در نظام اسلامی ابعاد ویدئو منتشر شده توهین به یک شهروند در تفتان بررسی می شود پساب؛ ثروتی پنهان برای امنیت آبی و توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان مهار روانآبها در کنارک با احداث بندهای خاکی برچسبها بسته خبری زاهدان شهید
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