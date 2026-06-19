https://mehrnews.com/x3cnmf ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6865254 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷ عزاداری زاهدانیها در سوگ امام حسین(ع) و رهبر شهید زاهدان- مردم شهر زاهدان در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید عزاداری کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 6865254 کپی شد مطالب مرتبط صد و یازدهمین شب تجمع لنگرودی ها همزمان با ایام محرم حسینی اینفوگرافیک؛ ظرفیت های معدنی و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان ولایت فقیه؛ محور تشخیص راهبردهای جنگ و صلح در نظام اسلامی قزوین در شب ۱۱۱؛ اجتماع مردمی با رنگ و بوی پنجمین شب محرم نوای «یاحسین(ع)» در اجتماع شب ۱۱۱ مهرگان طنینانداز شد مردم ارومیه همچنان در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند حمایت طوایف بلوچ از پیام رهبر معظم انقلاب اجتماع شب ۱۱۱ در اقبالیه با عطر پنجمین شب محرم برگزار شد عزاداری مردم ارومیه در پنجمین شب ماه محرم در تجمع شبانه تاکستان؛ اجتماع شب ۱۱۱ با حالوهوای پنجمین شب محرم برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر
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