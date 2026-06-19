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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷

عزاداری زاهدانی‌ها در سوگ امام حسین(ع) و رهبر شهید

عزاداری زاهدانی‌ها در سوگ امام حسین(ع) و رهبر شهید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید عزاداری کردند.

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کد مطلب 6865254

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