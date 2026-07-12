تمدید مهلت پویش هنری -رسانه ای «خیرُوا» در سیستان و بلوچستان

مصطفی سیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت ارسال آثار به پویش مردمی «خیرُوا» تا ۲۴ تیرماه خبر داد. این پویش با هدف ثبت و روایتهای مردمی از ایام تشییع و سوگواری قائد شهید امت برگزار میشود.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، از تمامی علاقهمندان، هنرمندان و فعالان رسانهای دعوت کرد تا آثار خود را در قالبهای عکاسی، دلنوشته، ویدیوکلیپ (حداکثر ۳ دقیقه و تدوین شده)، روایت مکتوب (بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه) و شعر (دوبیتی، رباعی، غزل و...) ارسال کنند.
وی محورهای این پویش را بدرقه آقای شهید، روایت سفر و حضور در آیینهای تشییع، و سوگواری و حال و هوای مردم در ایام تشییع قائد شهید امت عنوان کرد.
سیاسر در خصوص جوایز این پویش گفت: به نفر اول هر بخش ۳ میلیون تومان، نفر دوم هر بخش ۲ میلیون تومان و نفر سوم هر بخش ۱ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت. همچنین برای افراد مستعد و برگزیده، کارگاه آموزشی تخصصی برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۲۴ تیرماه از طریق پیامرسانهای بله، سروش، روبیکا و واتساپ به شماره ۰۹۱۵۳۴۸۹۲۵۰ ارسال کنند.
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