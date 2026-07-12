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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

تمدید مهلت پویش هنری -رسانه ای «خیرُوا» در سیستان و بلوچستان

تمدید مهلت پویش هنری -رسانه ای «خیرُوا» در سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، از تمدید مهلت ارسال آثار به پویش مردمی «خیرُوا» تا ۲۴ تیرماه خبر داد.

مصطفی سیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت ارسال آثار به پویش مردمی «خیرُوا» تا ۲۴ تیرماه خبر داد. این پویش با هدف ثبت و روایت‌های مردمی از ایام تشییع و سوگواری قائد شهید امت برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، از تمامی علاقه‌مندان، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای دعوت کرد تا آثار خود را در قالب‌های عکاسی، دل‌نوشته، ویدیوکلیپ (حداکثر ۳ دقیقه و تدوین شده)، روایت مکتوب (بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه) و شعر (دوبیتی، رباعی، غزل و...) ارسال کنند.

وی محورهای این پویش را بدرقه‌ آقای شهید، روایت سفر و حضور در آیین‌های تشییع، و سوگواری و حال و هوای مردم در ایام تشییع قائد شهید امت عنوان کرد.

سیاسر در خصوص جوایز این پویش گفت: به نفر اول هر بخش ۳ میلیون تومان، نفر دوم هر بخش ۲ میلیون تومان و نفر سوم هر بخش ۱ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت. همچنین برای افراد مستعد و برگزیده، کارگاه آموزشی تخصصی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۲۴ تیرماه از طریق پیام‌رسان‌های بله، سروش، روبیکا و واتساپ به شماره ۰۹۱۵۳۴۸۹۲۵۰ ارسال کنند.

کد مطلب 6885640

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