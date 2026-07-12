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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

امضای تفاهم‌نامه ساخت دو مدرسه خیرساز در سیستان و بلوچستان

امضای تفاهم‌نامه ساخت دو مدرسه خیرساز در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان از امضای تفاهم‌نامه ساخت دو فضای آموزشی جدید با اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی از امضای تفاهم‌نامه ساخت دو فضای آموزشی جدید با مشارکت خیران خبر داد و گفت: با انعقاد این تفاهم‌نامه بیش از ۲۲ میلیارد تومان اعتبار خیّرساز برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان جذب شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای توسعه عدالت آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار از فضاهای آموزشی استاندارد تفاهم‌نامه احداث دو مدرسه جدید به امضا رسید.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه یک هنرستان پسرانه ۶ کلاسه در منطقه پلان بخش پیرسهراب با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.

لک‌زایی گفت: همچنین یک مدرسه متوسطه دوم دخترانه در روستای صدیق‌زهی با زیربنای ۴۸۵ مترمربع و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان ساخته می‌شود که نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های آموزشی، افزایش دسترسی دانش‌آموزان به فضای آموزشی استاندارد و کاهش محرومیت‌های آموزشی این منطقه خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: مشارکت مؤثر خیران در کنار حمایت دولت یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌بخشی به نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان است و این همراهی ارزشمند زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر برای فرزندان ایران اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6885606

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