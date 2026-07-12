به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی از امضای تفاهمنامه ساخت دو فضای آموزشی جدید با مشارکت خیران خبر داد و گفت: با انعقاد این تفاهمنامه بیش از ۲۲ میلیارد تومان اعتبار خیّرساز برای توسعه زیرساختهای آموزشی استان جذب شد.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای توسعه عدالت آموزشی و بهرهمندی دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار از فضاهای آموزشی استاندارد تفاهمنامه احداث دو مدرسه جدید به امضا رسید.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه یک هنرستان پسرانه ۶ کلاسه در منطقه پلان بخش پیرسهراب با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
لکزایی گفت: همچنین یک مدرسه متوسطه دوم دخترانه در روستای صدیقزهی با زیربنای ۴۸۵ مترمربع و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان ساخته میشود که نقش مهمی در ارتقای شاخصهای آموزشی، افزایش دسترسی دانشآموزان به فضای آموزشی استاندارد و کاهش محرومیتهای آموزشی این منطقه خواهد داشت.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: مشارکت مؤثر خیران در کنار حمایت دولت یکی از مهمترین عوامل شتاببخشی به نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان است و این همراهی ارزشمند زمینهساز تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن فرصتهای برابر برای فرزندان ایران اسلامی خواهد بود.
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