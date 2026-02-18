خبرگزاری مهر - گروه استان ها: عصر چهارشنبه مسعود پزشکیان به همراه تعدادی از اعضای هیئت دولت به خرم آباد سفر کرد و مورد استقبال امام جمعه لرستان و استاندار قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر از نزدیک مسائل و ظرفیت های لرستان را برای توسعه و رفع مشکلات مردم بررسی می کند.

نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، افتتاح سه طرح، جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی و نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی لرستان از جمله برنامه های روز نخست این سفر است.

پنجشنبه نیز شست با فعالان سیاسی و اجتماعی و جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان به ریاست رییس جمهور برگزار خواهد شد. در زیر خبرهای مرتبط با این سفر را می خوانید.