مردم باید از تماشاگری به مشارکت فعال برسند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، شامگاه چهارشنبه، در برنامه سهروزه سفر خود به استان کرمان، ضمن حضور در روستای حُرجُند منطقه کوهساران شهرستان راور و گفتوگو با مردم شهرستان راور و شنیدن دغدغههای ایشان بیان کرد: اگر ما بهعنوان مسئولین دولتی در جمع مردم حضور مییابیم، نه نشانه تواضع ما که وظیفه ماست.
وی افزود: ما باید در میان شما باشیم. صدای شما را بشنویم. دغدغه شما را بدانیم و در جهت آنچه شما مردم میخواهید گام برداریم.
معاون رئیسجمهور در ادامه سخنان خود بیان کرد: استاندار کرمان از نزدیک با نظام مسائل شهرستان راور و روستاهای آن آشنا بودند. این نشان میدهد اعضای دولت چهاردهم دارند انرژی خود را میگذارند که مسائل مردم مناطق مختلف کشور را حل کنند و از مردم و با مردم و برای مردم باشند.
حسینزاده تأکید کرد: نمایندگان استان کرمان و بهویژه آقای حسنپور نماینده مردم کرمان و راور سعی میکنند در حل مسائل با دولت مشارکت کنند تا با کار جمعی و تیمی موفقیت را در این کشور به ثمر برسانیم.
وی ادامه داد: من کرمان و مردم کرمان را دوست دارم. سرزمینی که بزرگان متعددی از آن برخاستند و اسباب توسعه ایران بودند. کرمان بزرگانی از علم و ادب و عرفان دارد و جمعی از افراد تأثیرگذار سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور از این استان بودند.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهور با اشاره به کارویژه این معاونت در کشور تصریح کرد: برحسب دستور رئیسجمهور ما موظفیم نظام مسائل روستاهای کشور را احصاء و در جهت رونق و آبادی روستاهای کشور حرکت کنیم. معاونت توسعه روستایی ما باید پیوست عدالت دولت باشد.
مشارکت جمعی، کلید موفقیت
حسینزاده گفت: رسالت این است که بیاییم بین مردم نه این که پشت دیوار بنشینیم و فکر کنیم حق داریم بهجای مردم تصمیم بگیریم و بهجای مردم نظر دهیم. بعدش ببینیم چه راهکاری برای مسیر مسائل و مشکلات باز کنیم. من فکر میکنم همه دولتها باید نقش عظیم و جانانهای داشته باشند مبنی بر این که مردم را از تماشاگری به بازیگری برسانند. مردم خود بسازند و خود بخواهند و خود مشارکت کنند و دست یاری به دولتها دهند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مشارکت مردمی تأکید کرد: رئیسجمهور خودشان تبلور واقعی چنین نگاهی هستند. دولت مبنایش وفاق و نگاه به مردم بوده و صداقت و وفاداری و مهر به مردم را مبنای کار خویش قرار داده است.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهور ادامه داد: ما نیز در دولت به تاسی از رئیس دولت خودمان را برتر از مردم نمیدانیم و فکر میکنیم عضوی از جامعه هستیم صرفاً با بار مسئولیت سنگینتر. امیدواریم مردم نیز پابهپای ما باشند و دست ما را بگیرند و رهنمود دهند که توسعه کشور را با سرعتی بیشتر پیش ببریم.
حسینزاده تصریح کرد: جنگ دوازدهروزه و اتفاقات اخیر ما را بیشتر مدیون و وامدار شما مردم کرده تا هر آنچه داریم در طبق اخلاص بگذاریم و امیدواریم با پایان دولت شرمسار شما نباشیم. شرمساری ما یأس مردم را تشدید خواهد کرد.
پویایی اقتصاد روستاست که چرخ توسعه را میچرخاند
حسینزاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل منطقهای کرمان و راور گفت: مسئله اساسی ما در معاونت توسعه روستایی برای توسعه روستاها در اولین درجه اقتصاد روستاییان است. ما باید به اقتصاد فکر کنیم و نه صرفاً توسعه راه و... .
وی افزود: دلیل ماندگاری جمعیت در روستا اقتصاد پویاست. اگر اقتصاد زنده باشد مردم دلبسته خاکشان هستند و این امتداد خانوادگی و خاندانی باقی میماند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: بخشی از اعتبارات را برای اشتغالزایی اختصاص دادیم. به شما قول میدهم در مسیر کارآفرینی در استان کرمان همه توان خود را میگذاریم. امسال به مدد توجه و پیگیریهای آقای دکتر پزشکیان و برنامهریزی آقای دکتر عارف تلاش کردیم کسبوکارهای خانگی و خرد رونق بیشتری پیدا کنند. برای تأمین مالی در این زمینه ۴۰ درصد اعتبارات استانی تخصیص پیدا کرده و ۶۰ درصد اعتبارات ملی هم نهایی شده و به صاحبان کسبوکارهای خرد روستایی پرداخت خواهیم کرد.
وی افزود: در حوزه زیرساخت سه زیر ساخت هدف داریم. روستاهای دارای تنش آب شرب و بیآبی و روستاهایی که دارای مشکل راه هستند و همچنین در حوزه بافت روستایی و اجرای طرح هادی یا بازنگری در آن در حال پیگیری هستیم.
حسینزاده خبر داد: در بخش کشاورزی برای آبخیزداری و احیای قنوات اعتبار تخصیص دادهایم.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: در این چهار حوزه هرآنچه حق شهرستان راور و روستاهایش باشد بر اساس اولویتبندی استاندار کمک خواهیم کرد.
تأکید دولت بر اشتغال زنان روستایی
وی همچنین با اشاره به اهمیت اشتغال زنان اظهار کرد: کار زنان و اشتغالشان برای ما مهم است. جامعه حق ندارد به زن فقط بهعنوان زن خانهدار نگاه کند؛ لذا در این مسیر برای زنان خانهدار کارآفرین کمک میکنیم و آموزشهایی هم طراحی کردهایم. به روستاهایی که امکان کارآفرینی زنان در آنها باشد باکمال افتخار کمک خواهیم کرد.
