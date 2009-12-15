دبیر کمیسیون فرهنگی دولت از مجموعه تئاتر شهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید رحیم‌مشایی از سالن‌ها و بخش‌های مختلف تئاتر شهر بازدید و در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بهزاد فراهانی نویسنده و کارگردان نمایش "فیروزه" و رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر، ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر و فریبرز قربانزاده رئیس انجمن طراحان صحنه خانه تئاتر گفتگو کرد.

چند روز قبل حفاری ضلع جنوبی مجموعه تئاتر شهر باعث شکاف برداشتن دیوار بیرونی سالن قشقایی شده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در مجموعه قول پیگیری و مرتفع کردن این مشکل را داده بود. احتمال می‌رود دبیر کمیسیون فرهنگی دولت در بازدید خود سری هم به ضلع جنوبی مجموعه تئاتر شهر زده باشد.