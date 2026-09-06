خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رها افشار: شمارش معکوس برای بازگشایی مدارس آغاز شده و بازار لوازم‌ التحریر گیلان نیز این روزها حال‌ و هوای متفاوتی پیدا کرده است؛ بازاری که در آن دانش‌ آموزان میان قفسه‌ های رنگارنگ دفتر، مداد، خودکار و کوله‌پشتی در جستجوی وسایل مورد علاقه خود هستند و والدین با نگاهی دقیق‌تر به برچسب قیمت‌ها، هزینه‌های بازگشت به مدرسه را محاسبه می‌کنند.

خرید لوازم‌ التحریر برای دانش‌ آموزان یکی از هیجان‌ انگیزترین بخش‌ های روزهای پیش از آغاز سال تحصیلی است، اما برای خانواده‌ها این خرید در کنار هزینه‌ های کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی، به یکی از هزینه‌های قابل توجه شهریورماه تبدیل شده است.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از بازار لوازم‌التحریر گیلان نشان می‌دهد خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید بیش از گذشته به قیمت، کیفیت و ضرورت خرید هر کالا توجه دارند و تلاش می‌کنند با وجود افزایش هزینه‌ ها، فهرست نیازهای فرزندان خود را با بودجه خانوار هماهنگ کنند.

خرید با فهرست و حساب‌ و کتاب

تنوع کالا در بازار لوازم‌التحریر اگرچه امکان انتخاب بیشتری را برای خانواده‌ها فراهم کرده، اما در مقابل اختلاف قیمت میان کالاهای معمولی، برند و فانتزی باعث شده تصمیم‌گیری برای خرید نیز با دقت بیشتری انجام شود.

برخی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند تنها اقلام ضروری را خریداری کنند و تهیه وسایل غیرضروری یا فانتزی را به زمان دیگری موکول کنند؛ در مقابل، برخی دانش‌ آموزان همچنان علاقه‌مند به انتخاب محصولاتی هستند که ظاهر و طرح آن‌ها مطابق سلیقه‌شان باشد.

محمد سهیلی‌نیا، پدر یک دانش آموز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینه‌های خرید لوازم مدرسه اظهار کرد: امسال قبل از اینکه برای خرید به بازار بیاییم، فهرستی از وسایل ضروری فرزندمان تهیه کردیم تا بتوانیم هزینه‌ها را بهتر مدیریت کنیم.

وی افزود: دانش‌آموزان معمولاً به طرح و رنگ و برند وسایل توجه بیشتری دارند، اما وقتی قیمت‌ها را می‌بینیم، مجبوریم بین خواسته‌ های فرزند و توان مالی خانواده تعادل برقرار کنیم.

این پدر دانش‌آموز ادامه داد: هزینه خرید فقط مربوط به دفتر و مداد نیست و وقتی کیف، کفش، لباس مدرسه و سایر وسایل را هم در نظر می‌گیریم، مبلغ نهایی قابل توجه می‌شود؛ بنابراین سعی می‌کنیم کالاهایی بخریم که هم کیفیت مناسبی داشته باشد و هم تا حد امکان مقرون‌به‌صرفه باشد.

سهیلی‌نیا با بیان اینکه نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند، گفت: انتظار داریم در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس، نظارت بیشتری بر بازار انجام شود تا خانواده‌ها با خیال راحت‌تری خرید کنند و با مواردی مانند گران‌فروشی یا عرضه کالا بدون درج قیمت مواجه نشوند.

خانواده‌ها در خرید لوازم‌التحریر بیشتر به قیمت توجه دارند

حسن خوشبین، از فروشندگان لوازم‌التحریر در رشت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: هرچه به زمان بازگشایی مدارس نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد خانواده‌هایی که برای تهیه وسایل مدرسه به فروشگاه‌ ها مراجعه می‌کنند بیشتر می‌شود.

وی افزود: دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی و دیگر نوشت‌ افزارهای مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله کالاهایی هستند که این روزها بیشتر مورد تقاضا قرار دارند، اما انتخاب بسیاری از مشتریان پیش از هر چیز به میزان بودجه آنها بستگی دارد.

این فروشنده لوازم‌التحریر با بیان اینکه مشتریان پیش از خرید، قیمت محصولات مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، گفت: خیلی از خانواده‌ ها ابتدا قیمت‌ ها را می‌پرسند و بعد بر اساس هزینه‌ای که برای خرید مدرسه در نظر گرفته‌اند، محصول مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

خوشبین ادامه داد: در شرایط فعلی، کالاهایی که قیمت مناسب‌ تری دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، چراکه خانواده‌ها علاوه بر نوشت‌افزار باید برای خرید لباس، کیف، کفش و سایر ملزومات دانش‌آموزان نیز هزینه کنند.

وی درباره وضعیت قیمت‌ها نیز بیان کرد: قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تغییر کرده و در محصولاتی مانند دفتر، افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه بر قیمت نهایی اثر گذاشته است.

این فروشنده با اشاره به وجود کالاهای متنوع در بازار گفت: با وجود تفاوت قیمت‌ها، محصولات مختلفی در بازار عرضه می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند بر اساس بودجه خود گزینه مناسب را انتخاب کنند.

خوشبین تصریح کرد: در خریدهای امسال، خانواده‌ها بیشتر به دنبال محصولی هستند که در کنار قیمت مناسب، از کیفیت قابل قبولی هم برخوردار باشد و بتوانند با هزینه کمتر، نیازهای اصلی فرزندانشان را تأمین کنند.

آغاز اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس در گیلان

در همین راستا، تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات مرتبط با بازگشایی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

پورحیدری با اشاره به جزئیات طرح نظارتی بازگشایی مدارس اظهار کرد: این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در دو فاز در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی از آغاز فاز نخست این طرح از ۲۸ مردادماه خبر داد و افزود: فاز اول با هدف برگزاری جلسات هماهنگی و همکاری با اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط و همچنین برنامه‌ریزی برای تأمین و عرضه مناسب لوازم‌التحریر و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان آغاز شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: در مرحله نخست، ضمن هماهنگی با واحدهای صنفی، وضعیت تأمین، توزیع و عرضه کالاهای مورد نیاز تحت بررسی و پایش قرار خواهد گرفت.

فعالیت ۲۰ اکیپ نظارتی در گیلان

پورحیدری با تشریح فاز دوم طرح نظارتی بازگشایی مدارس گفت: این مرحله از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه اجرا می‌شود و در قالب به‌کارگیری ۲۰ اکیپ نظارتی در سراسر استان، بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات مرتبط با بازگشایی مدارس در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بررسی قیمت‌ها، درج و رعایت قیمت‌های مصوب، صدور فاکتور، رعایت ضوابط فروش و برخورد با تخلفات احتمالی از جمله مواردی است که توسط اکیپ‌های نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظارت بر قیمت پوشاک مدارس

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر پوشاک مدارس بیان کرد: کارگروه قیمت‌گذاری پوشاک مدارس با حضور کارشناسان آموزش و پرورش، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با هدف ساماندهی بازار پوشاک مدارس و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت تشکیل شده است.

پورحیدری ادامه داد: جلسات این کارگروه از ابتدای سال تاکنون برگزار شده و موضوعاتی از جمله هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده و نرخ عرضه پوشاک مدارس توسط اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضوابط قانونی این طرح عنوان کرد: طبق دستورالعمل‌های تعیین‌شده، واحدهای تولیدی دارای پروانه و فاقد تخلف در سال ۱۴۰۴ که از سوی اتحادیه معرفی شده‌اند، مجاز به عقد قرارداد با مدارس هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان افزود: اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی مجاز، قیمت‌های مصوب و قراردادهای منعقد شده در سامانه «مای‌مدیو» اداره‌کل آموزش و پرورش قابل مشاهده برای عموم است.

وی با بیان اینکه مدارس غیردولتی نیز مشمول قیمت‌ گذاری مصوب پوشاک مدارس هستند، گفت: سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه‌روزی و یکپارچه آماده دریافت، ثبت و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی است.

پورحیدری در پایان تصریح کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند شامل مواردی همچون گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور و سایر تخلفات احتمالی در حوزه کالاها و خدمات مرتبط با بازگشایی مدارس باشد.

اختلاف قیمت‌ها انتخاب را دشوار کرده است

بازار لوازم‌التحریر گیلان در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی، روایت خانواده‌ هایی است که میان خواسته‌ های فرزندان، کیفیت کالا و توان اقتصادی خود به دنبال انتخابی منطقی هستند؛ روایتی که نشان می‌دهد بازگشت به مدرسه برای بسیاری از خانواده‌ ها، پیش از آنکه با زنگ کلاس آغاز شود، با حساب‌ و کتاب هزینه‌ها شروع شده است.