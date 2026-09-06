آمادگی نیروهای مسلح یمن برای مقابله با تجاوزات عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که عربستان دشمن نخست یمن باقی خواهد ماند. این کشور به جذب مزدوران و حمایت مالی از آنها با هدف تثبیت اشغالگری و محاصره علیه یمن ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: عربستان از مزدوران برای تحقق اهداف خود و حمایت از کشتی ها و تأسیسات نفتی اش استفاده می کند. درگیری هایی که در برخی مناطق رخ می دهد در چارچوب یک درگیری گسترده تر با عربستان جای می گیرد. این تحولات میدانی هرگز جایگزینی برای هدف قرار گرفتن منافع عربستان نخواهد بود.

الفرح تصریح کرد: طرف مقابل به دنبال آن است که از طریق این درگیری ها قواعد جنگ را تغییر دهد اما معادله محاصره در برابر محاصره باقی خواهد ماند. نیروهای مسلح یمن در صورت گسترش دامنه درگیری توانایی هدف قرار دادن تأسیسات اقتصادی عربستان را دارند.