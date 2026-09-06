نوسازی تجهیزات مدارس جایگزین خرید امکانات جدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت صبح یکشنبه در هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش استان، بر تغییر رویکرد در تأمین تجهیزات آموزشی و توجه ویژه به مدیریت ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

شهامت با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه اعتباری و وضعیت «شبه‌جنگی»، باید در نحوه تأمین و استفاده از تجهیزات آموزشی بازنگری شود.

وی افزود: به جای اینکه تمام تمرکز بر خرید تجهیزات جدید باشد، باید سیاست نگهداری اصولی، تعمیر، مرمت و اورهال تجهیزات موجود در دستور کار قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد کرد: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با تشکیل یک تیم تخصصی و متمرکز، تجهیزات فرسوده و قابل تعمیر را شناسایی، جمع‌آوری و پس از مرمت دوباره وارد چرخه استفاده در مدارس کند.

شهامت تصریح کرد: بسیاری از تجهیزات موجود قابلیت تعمیر و بازگشت به چرخه مصرف را دارند و با استفاده از این ظرفیت می‌توان در شرایط محدودیت منابع، هزینه‌های جدید را کاهش داد و از امکانات موجود حداکثر بهره را برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، مدیریت ترافیک در روز اول مهر را یک اولویت مهم دانست و گفت: اگرچه موضوع ترافیک در دستور کار این نشست قرار ندارد، اما به دلیل اهمیت آن باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مدیریت ترافیک اول مهر باید به شکل مستمر و هفتگی پیگیری شود تا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، از ایجاد گره‌های ترافیکی در اطراف مدارس و معابر پرتردد جلوگیری شود.

شهامت در پایان بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملی برای مرمت و احیای تجهیزات مدارس و همچنین برنامه‌ریزی زودهنگام برای مدیریت ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.