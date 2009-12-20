به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تازه وحیدزاده از نهم دی‌ماه بعد از "کتاب قانون" اکران عمومی می‌شود. فیلم سینمایی "شبانه" به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی هم پس از پایان اکران "نیش زنبور" در گروه سینمایی استقلال به نمایش عمومی درمی‌آید. "شبانه" نخستین فیلم بنکدار و علیمحمدی است که در جشنواره فجر بیست و چهارم حضور داشت.

هدیه تهرانی در نمایی از فیلم سینمایی "شبانه"

فیلم قصه دختری است که همراه دو دوستش به قصد گذراندن شبی از منزل خارج می‌شود، اما اتفاقی ناگوار برای برادر یکی از آنها رخ می‌دهد. هدیه تهرانی، کورش تهامی، ستاره اسکندری، حمیدرضا پگاه، امیرحسین صدیق، بهاره رهنما و آتیلا پسیانی در فیلم سینمایی "شبانه" بازی کرده‌اند.

فیلم کمدی "تاکسی نارنجی" پارسال در جزیره کیش جلوی دوربین رفت و داستان آن درباره زنی به نام سیمین است که در جزیره کیش از طریق مسافرکشی امرار معاش می‌کند. در این فیلم آزیتا حاجیان در نقش سیمین ظاهر شده و علی دهکردی، حسن پورشیرازی، سیروس ابراهیم‌زاده و محمدرضا هدایتی دیگر نقش‌آفرینان آن هستند.