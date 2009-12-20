یادواره شهدای صنعت نفت در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این همایش در حالی آغاز بکار کرد که برخلاف گفته های قبلی هیچیک از مقامات عالی رتبه دولت از جمله رئیس جمهور و وزیر نفت در این یادوار حضور ندارند و تنها مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان عالیترین مقام وزارت نفت در این مراسم حضور دارد.



در کنار این یادواره شش نمایشگاه مختلف از جمله تفحص، نمایی از پل بعثت و پل خیبر که توسط مهندسین صنعت نفت طراحی شده‌است همچنین نمایشگاه بین‌الحرمین برپا خواهد شد.

برگزاری این یادواره در سال 87 در شورای فرهنگی مناطق نفتخیز جنوب به تصویب رسید و در این ارتباط تاکنون چند پیش یادواره برگزار شده است.



برای برگزاری این یادواره 23 کمیته در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و برخی شرکتهای تابع وزارت نفت در استان خوزستان تشکیل شد و از ماه ها قبل مقدمات کار فراهم شده است.



در ابتدای در ورودی سالن اجتماعات که محل برگزاری مراسم یادواره شهدای صنعت نفت است، بین الحرمین ساخته و نصب خواهد شد و مراجعه کنندگان با عبور از ماکت حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) به بارگاه اباعبدالله الحسین (ع) می‌رسند و پس از آن وارد تالار اجتماعات خواهند شد.

از 21 آذرماه، شش پیش یادواره به استقبال یادواره شهدای صنعت نفت در محل شهرک نفت با حضور دانشجویان، دانش آموزان، بسیجیان و مدیران بسیجی صنعت نفت، خانواده معظم شهدای صنعت نفت جنوب و گردانهای عاشورا برگزار شده است.

از هزار و یک شهید صنعت نفت، 725 نفر متعلق به استان خوزستان هستند.

آئین برگزاری یادواره هزار و یک شهید صنعت نفت با خواندن پیام وزیر نفت آغاز شد.