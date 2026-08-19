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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

جلالی: غرب در قبال حملات به اهداف غیرنظامی، گزینشی عمل می‌کند

جلالی: غرب در قبال حملات به اهداف غیرنظامی، گزینشی عمل می‌کند

سفیر ایران در مسکو در مصاحبه با یک رسانه روسی تأکید کرد: غرب در قبال حملات به اهداف غیرنظامی، سیاسی و گزینشی عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو، در مصاحبه با خبرگزاری «ریا نووستی» اعلام کرد که تهران حمله اوکراین به شناور خود در دریای خزر را اقدامی تروریستی می‌داند.

سفیر ایران در این مصاحبه گفت: این حمله‌ ای عامدانه به یک شناور غیرنظامی با پرچم ایران و حامل محموله تجاری بود. این حمله اقدامی تروریستی و مجرمانه محسوب می‌شود که به مرگ یک نفر و مجروح شدن چند تن دیگر انجامید.

جلالی سپس در ادامه خاطرنشان کرد که آندری سیبیها، سرپرست وزارت امور خارجه اوکراین، طی گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، بابت این حادثه عذرخواهی کرده است.

با این حال، سفیر ایران در مسکو تأکید کرد که اوکراین باید تمام خسارات وارده را جبران کند و «حامیان اروپایی و آمریکایی» آن نیز باید مسئولیت اقدامات کی‌ یف را برعهده گرفته و این کشور را در قبال اقداماتش پاسخگو کنند.

جلالی افزود که غرب در قبال حملات به اهداف غیرنظامی از استانداردهای دوگانه استفاده می‌کند و رویکردش نسبت به چنین حملاتی ماهیتی سیاسی و گزینشی دارد.

کد مطلب 6921633

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