به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر چهارشنبه ۲۸ مرداد در جلسه هماهنگی ستاد گرامیداشت هفته دولت استان که به ریاست مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، آخرین وضعیت پروژه‌های قابل افتتاح و شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان‌های استان را تشریح کرد.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان بابل در هفته دولت امسال اظهار کرد: بابل با بهره‌برداری از ۸۲۱ پروژه، در میان شهرستان‌های مازندران بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاحی را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست استان قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران همچنین گفت: بابل در شاخص ایجاد اشتغال نیز رتبه نخست استان را کسب کرده که نشان‌دهنده ظرفیت و عملکرد این شهرستان در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زا است.

دادبود با اشاره به وضعیت مازندران در سطح کشور افزود: این استان از نظر تعداد پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت در جایگاه دوم کشور قرار دارد و از نظر میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها نیز رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

سید مصطفی میرتبار، فرماندار ویژه شهرستان بابل، نیز به همراه معاونان فرمانداری و بخشداران شهرستان به صورت برخط در این جلسه حضور داشت و در جریان سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد گرامیداشت هفته دولت استان قرار گرفت.

بر اساس اعلام مسئولان استانی، ۸۲۱ پروژه قابل افتتاح و بهره‌برداری در شهرستان بابل، این شهرستان را در صدر جدول پروژه‌های هفته دولت مازندران قرار داده است.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری برنامه‌های هفته دولت در مازندران مورد بررسی قرار گرفت و بر برنامه‌ریزی منسجم، اطلاع‌رسانی مناسب و تبیین دستاوردها و خدمات دولت در شهرستان‌های استان تأکید شد.