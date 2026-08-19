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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

اعتراض کم‌سابقه ژاپن به آمریکا درباره دادگاه کیفری بین‌المللی

اعتراض کم‌سابقه ژاپن به آمریکا درباره دادگاه کیفری بین‌المللی

اعتراض ژاپن به تحریم رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا، تنش‌ها میان واشنگتن و این نهاد قضایی بین‌المللی را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آمریکا در تازه‌ترین مرحله از فشارهای خود بر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، قاضی ژاپنی توموکو آکانه، رئیس این دادگاه، و «عبدالله سی»، معاون دادستان دادگاه را تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت انجام معاملات مالی آنها از طریق نظام مالی آمریکا می‌شود.

دلیل اصلی واشنگتن این است که دادگاه را به «سیاسی‌کاری» و تجاوز به صلاحیت قضایی خود متهم می‌کند؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که علیه مقام‌های کشورهای غیرعضو اساسنامه رم، از جمله آمریکا و اسرائیل، مطرح شده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی پیش‌تر برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه، حکم بازداشت صادر کرده بود. اسرائیل از تحریم‌های آمریکا استقبال کرده و نتانیاهو نیز از واشنگتن تشکر کرده است.

در مقابل، ژاپن این اقدام را «بسیار تأسف‌بار» دانسته است؛ موضوعی حساس، زیرا آکانه شهروند ژاپن است و ژاپن از مهم‌ترین حامیان مالی و سیاسی دادگاه محسوب می‌شود. هلند نیز به‌عنوان کشور میزبان دادگاه، با این تحریم‌ها مخالفت کرده است.

کد مطلب 6921637

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