گزارش اتحادیه جهانی کشتی از تنها طلایی ایران در مسابقات جوانان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان به میزبانی اسلواکی در حال برگزاری است و تیم کشتی فرنگی جوانان ایران تاکنون 3 برنز و یک طلا کسب کرده است. آرمین شمسی پور در وزن 55 کیلوگرم موفق شد به اولین مدال طلای ایران در این مسابقات برسد. اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی درباره مدال طلای آرمین شمسی پور نوشت: « ایران برای دومین سال متوالی در مسابقات جهانی کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال در براتیسلاوا تنها یک مدال طلا کسب کرد.در حالی که سال گذشته همین یک مدال طلا برای قهرمانی تیمی ایران کافی بود، امسال ایران تقریباً از رقابت برای کسب عنوان قهرمانی تیمی خارج شده است.
با این حال، در میان تمام ناکامیهای ایران، یک ستاره آیندهدار خود را نشان داد. دو سال پس از کسب عنوان قهرمانی جهان در رده زیر ۱۷ سال، آرمین شمسیپور در حالی که تنها ۱۸ سال دارد، عنوان قهرمانی جهان زیر ۲۰ سال را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. شمسیپور که پس از کسب طلای زیر ۱۷ سال جهان در سال ۲۰۲۴ توجه مردم ایران را به خود جلب کرده بود، این بار شیوه جشن گرفتن خود را تغییر داد، اما عملکردش روی تشک همچنان مانند گذشته درخشان بود.
او سه مسابقه از چهار مبارزه خود، از جمله فینال، را با برتری فنی به پایان رساند و در یک مبارزه نیز به پیروزی نزدیک ۳ بر یک دست یافت. شمسیپور در فینال مقابل کوبا کارومیدزه از گرجستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ به برتری رسید و هرگز اجازه نداد حریف گرجستانی حتی به ایجاد شگفتی نزدیک شود. شمسیپور از همان ابتدا تهاجمی ظاهر شد و خیلی زود حریف را در خاک نشاند. او حریف خود را از خاک بلند کرد و با اجرای یک پرتاب زیبا چهار امتیاز گرفت تا در پایان وقت نخست ۵ بر صفر پیش بیفتد.
حریف گرجی بهتدریج فشار بیشتری وارد کرد و بیشتر درگیر کشتی با شمسیپور شد. کشتیگیر ایرانی نیز یک زیرگیری ساده انجام داد. زمانی که شمسیپور تلاش کرد حریف گرجستانی را بلند کرده و پرتاب کند، خودش روی پشتش فرود آمد و دو امتیاز از دست داد. شمسیپور با وجود برتری ۷ بر ۲ همچنان به حملات خود ادامه داد و یک دقیقه و ۲۲ ثانیه مانده به پایان، یک خاک دیگر به دست آورد. تنها ۱۰ ثانیه بعد نیز یک خاک دیگر انجام داد تا نتیجه ۱۱ بر ۲ شود. گرجستان درخواست چلنج داد، اما اعتراضش پذیرفته نشد و یک امتیاز دیگر نیز به شمسیپور رسید.
شمسیپور گفت: «شرایط بدنی خوبی داشتم. بر اساس آنالیز مربیان، برنامه این بود که از همان وقت اول روی دستهای او کار کنم و تلاش کنم نخستین اخطار کمکاری را بگیرد. وقتی این کار را شروع کردم، دیدم که واقعاً تحت فشار قرار گرفته است، بنابراین همان استراتژی را ادامه دادم.»
این کشتیگیر خوزستانی در میان مبارزات خود، دیدار مرحله نیمهنهایی مقابل خوجیاکبر کوچکاروف از ازبکستان را دشوارترین مسابقه دانست. کوچکاروف سال گذشته در دیدار ردهبندی مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال، شمسیپور را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داده بود. اما این بار شمسیپور با اجرای فن از خاک و برگرداندن کوچکاروف، به پیروزی ۳ بر یک رسید.
او گفت: «سختترین حریفم کشتیگیر ازبکستان بود، چون قبلاً با او کشتی گرفته بودم. نمیتوانستم ریسک کنم. در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال واقعاً ناراحت شده بودم، اما اینجا انتقامم را گرفتم.»
شمسیپور در مسابقات جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۴ پس از قهرمانی جشن بسیار پرشوری گرفته بود، اما روز سهشنبه جشن خود را ساده برگزار کرد.
او درباره تفاوت این دو قهرمانی گفت: «آن زمان جوانتر بودم، سر و صدای بیشتری به راه انداختم و هیجان بیشتری نشان دادم. این بار متفاوت بود. میدانستم باید آرام بمانم، هر مسابقه را جداگانه ببینم و قدمبهقدم جلو بروم. از نظر فیزیکی، کشتیگیران در این سطح قویتر هستند. سن و وزن هر دو فاکتورهای بسیار مهمی هستند.»
شمسیپور هنوز در رده بزرگسالان به میدان نرفته، اما اعلام کرد که تلاش خواهد کرد برای بازیهای المپیک ۲۰۲۸ سهمیه بگیرد.
او گفت: «امیدوارم همیشه بتوانم مثل امروز باعث افتخار پدر و مادرم شوم و به آرزویم برای کسب مدال طلای المپیک برسم. المپیک ۲۰۲۸ هدف من است و در حال حاضر تمرکزم روی همین موضوع است.»
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