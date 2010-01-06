مقاوم سازی 30 درصد ساختمانهای روستایی مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد خانی ظهر چهارشنبه در گردهمایی یکروزه طرح نظام فنی روستایی در ساری افزود: در سال 87 حدود 25 درصد ساختمانهها دارای مقاومت بودند که در بررسی سال 88 این میزان به 30 درصد افزایش یافته است که در حدود 5 درصد پیشرفت داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: بر اثر وقوع سیلابهای اخیر در سال جاری حدود 500 واحد مسکونی روستایی آسیب دیدند که اعتبار خاصی برای این واحدها تخصیص داده نشده بود و جبران خسارت از بودجه سال 87 تامین شد.

وی با بیان اینکه حدود 40 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته جهت پرداخت خسارت در سال 87 بود، ابراز داشت: میزان خسارت های پرداخت شده بر اساس کارشناسی بوده و در این زمینه ایرانیت و وسایل مورد نیاز به آسیب دیدگان داده شد.

خانی با اشاره به اینکه بانک ملت و رفاه به دلیل خصوصی شدن اعتبارات را پرداخت نکردند، تصریح کرد: بانک ملت 10 میلیارد و 400 میلیون تومان و بانک رفاه نیز یک میلیارد و 600 میلیون تومان از اعتبارت سال 87 را پرداخت نکرده اند.

وی گفت: در سال 87 بیش از 12 هزار واحد در طوفان خسارت دیدند که خسارت دیدگان به بانک های عامل معرفی شدند و کمک های بلاعوض نیز به برخی از آنها پرداخت شد.

خانی با اشاره به اینکه هفت میلیارد و 500 میلیون تومان کمک بلاعوض به آسیب دیدگان در سال 87 پرداخت شد، افزود: در سال 88 سعی ما بر این است که واحدهای مسکونی را به سمت بیمه سوق دهیم.

وی در این خصوص اظهار داشت: این بیمه 12 ساله است که مبلغ آن 37 هزار و 500 تومان است و در نظر داریم کلیه واحدهای مسکونی سطح استان را تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث قرار دهیم.

خانی گفت: در طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی 17 هزار و 500 واحد سهمیه استان در سال جاری است که از این تعداد پنج هزار نفر به بانکهای عامل معرفی شده اند و از این تعداد 10 درصد انعقاد قرارداد صورت گرفته است.

وی همچنین در خصوص سند روستایی گفت: تا سال 82 از حدود 326 هزار واحد مسکونی، برای 36 هزار واحد سند صادر شد که این میزان در سال 87 به 97 هزار سند رسید که در این زمینه نیز حدود 22 درصد پیشرفت داشته ایم.