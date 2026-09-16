محاصره دریایی ایران غیرقانونی است؛ روسیه موضع خود را تغییر نداده است

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر ضمن تشریح موضع مسکو درباره تحولات اخیر پیرامون ایران و تنگه هرمز، تأکید کرد که روسیه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را مستقیم و بدون تحریک قبلی می‌داند و موضع این کشور در قبال تهران تغییری نکرده است.

زاخارووا در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره موضع روسیه در قبال مدیریت و کنترل وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، گفت: در چارچوب روابط با ایران، همان‌طور که شما به‌درستی اشاره کردید، این روابط بر اساس توافقات و ترتیبات مربوطه‌ای شکل گرفته‌اند که چارچوب روابط ما را مشخص کرده‌اند. این توافقات طی مدت نسبتاً طولانی تدوین شدند. احتمالاً به خاطر دارید. متأسفانه، روند تطبیق و اجرایی‌کردن آنها در داخل ایران نیز بیش از حد طولانی شد. اما سرانجام تمام مراحل تکمیل شد و این توافقات به اجرا درآمدند. بنابراین، طبیعتاً روابط ما بر اساس همین توافقات موجود تنظیم و پیش برده می‌شود.

علاوه بر این، ما سابقه‌ای طولانی در روابط با ایران داریم. این سابقه بسیار غنی‌تر، گسترده‌تر و به‌مراتب فراتر از صرفاً توافقات موجود است. طبیعتاً ما همچنین بر اساس تاریخ روابطمان حرکت می‌کنیم؛ روابطی که در طول رویدادها و چالش‌های مختلف مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

موضع روسیه درباره تنگه هرمز

زاخارووا درباره موضع مسکو نسبت به تحولات تنگه هرمز گفت: در مورد موضع ما نسبت به وضعیت در تنگه هرمز، به نظرم موضع روسیه به‌روشنی بیان شده است. ما به‌صراحت اعلام کرده‌ایم ــ و این موضوع نه فقط یک بار و نه صرفاً در یک سطح مطرح شده است ــ که در برابر یک تجاوز مستقیم و بدون هیچ‌گونه تحریک قبلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و مردم ایران قرار داریم.

وی افزود: ما صرفاً از یک منظر عینی به این مسئله نگاه نکرده‌ایم، بلکه تمام مؤلفه‌های موضوع را بر اساس واقعیت‌ها و شواهد در نظر گرفته‌ایم. این یک موضع مقطعی و وابسته به شرایط روز نیست. همچنین موضعی احساسی یا مبتنی بر نظر شخصی فردی خاص، یا صرفاً دیدگاهی شکل‌گرفته توسط برخی محافل نیست. این موضع، مجموعه کامل واقعیت‌ها و عوامل موجود را دربر می‌گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد: می‌خواهم تأکید کنم که رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین، و وزیر امور خارجه، سرگئی ویکتوروویچ لاوروف، نیز درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. اگر بخواهیم در سطحی کلی صحبت کنیم، این موضع هیچ تغییری نکرده است.

هشدار درباره «نابودی حقوق دریایی»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه، مسئله تنگه هرمز را بخشی از چالش گسترده‌تری دانست که به گفته وی، نظام حقوقی حاکم بر دریاها و اقیانوس‌های جهان را تهدید می‌کند.

وی گفت: در مجموع، می‌خواهم بگویم که از نظر من، این مسئله بسیار گسترده‌تر از این است. این همان موضوعی است که امروز درباره آن صحبت کردیم: اینکه اقیانوس جهانی، به‌جای آنکه بر اساس چارچوب‌های حقوقی و مقررات بین‌المللی اداره شود، به عرصه‌ای از فاجعه، دزدی دریایی و بی‌قانونی مطلق تبدیل می‌شود؛ یعنی نقض تمامی قوانین ممکن، همچنین سنت‌ها و موازین اخلاقی. تقریباً همه‌چیز نقض شده است و این مسئله فقط به تنگه هرمز محدود نمی‌شود.

زاخارووا ادامه داد: متأسفانه این مسئله به‌طور کلی به رویکرد گروه محدودی از کشورها ــ که ما آنها را «اقلیت جهانی» می‌نامیم ــ نسبت به حقوق دریایی مربوط می‌شود؛ یا در واقع، مسئله بر سر نابودی حقوق دریایی است.

وی در تشریح دیدگاه مسکو درباره این روند گفت: چرا آنها حقوق دریایی را نابود می‌کنند؟ منظورم در عمل و در زندگی روزمره است؛ چرا آنها با نقض مستقیم کنوانسیون حقوق دریاها، حقوق دریایی را زیر پا می‌گذارند؟ چون تصور می‌کنند زمان آن رسیده است که این حوزه از زندگی بین‌المللی را نیز دوباره تقسیم کنند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود: این حوزه پیش‌تر تحت مقررات مشخصی قرار داشت و بر اساس قواعدی تنظیم می‌شد. همه کشورها بر اساس هنجارهای مربوطه در حقوق بین‌الملل ــ یعنی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ــ از حقوق و مسئولیت‌های برابر برخوردار بودند.

انتقاد مسکو از «نظم جهانی مبتنی بر قواعد»

زاخارووا اظهار کرد: اما اکنون آنها با این تصور که خود را استثنایی و ویژه می‌دانند، معتقدند که حتی در دریاها، یعنی در اقیانوس‌های جهان، امور نباید بر اساس حقوق بین‌الملل پیش برود، بلکه باید مطابق با «نظم جهانی مبتنی بر قواعد» اداره شود. و آنها معتقدند که خودشان باید این «قواعد» را وضع و دیکته کنند. اینکه چه کسی باید آنها را اجرا کند و چه کسی نباید اجرا کند نیز فقط باید توسط خود آنها تعیین شود.

وی این رویکرد را «کاملاً غیرقابل قبول و بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت: اکنون همه این موضوع را می‌بینند.

محاصره ایران از نظر حقوقی و بشردوستانه غیرقابل قبول است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره محاصره دریایی ایران نیز تصریح کرد: در مورد محاصره نیز، این اقدام از منظر حقوقی اساساً غیرقابل قبول است. از نظر موازین و اصول بشردوستانه نیز چنین اقدامی غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: محاصره، تحریم‌های غیرقانونی و هرگونه اقدامی برای جلوگیری از تجارت عادی، ارتباطات و فعالیت‌های لجستیکی یک کشور مستقل از سوی کشور مستقل دیگر یا گروهی از کشورها، غیرقابل قبول و کاملاً غیرقانونی است.

زاخارووا افزود: تنها روش حقوقی برای محدودکردن فعالیت کشورها، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آیا شورای امنیت آنچه را که در تنگه هرمز در حال وقوع است تحریم یا مجاز کرده است؟ خیر. و اساساً نمی‌توانست چنین اقدامی را مجاز کند، زیرا این کار نقض آشکار و مطلق قانون بود.