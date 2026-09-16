سیل و طوفان به ۱۱۰۰ واحد مسکونی در مازندران خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران با اشاره به آخرین برآوردهای صورت‌گرفته از خسارت‌های ناشی از حادثه ۱۷ شهریور در مازندران اظهار کرد: مجموع خسارت واردشده به استان بر اساس آخرین اطلاعات حدود ۵.۵ همت برآورد شده است.

وی افزود: بیش از یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در این حوادث دچار خسارت شده‌اند که تاکنون خسارت حدود یک‌چهارم این واحدها پرداخت شده و روند جبران خسارت سایر واحدها نیز در حال پیگیری است.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت خسارت‌ها تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش می‌کنیم فرآیند ثبت و بارگذاری اطلاعات خسارت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

یونسی‌رستمی با بیان اینکه معیشت مردم نباید تحت تأثیر حوادث اخیر قرار گیرد، گفت: اجازه نمی‌دهیم مردم به‌ویژه در بخش کشاورزی و واحدهای مسکونی پس از وقوع این حوادث با مشکلات معیشتی مواجه شوند و مجموعه دولت و مدیریت استان تا پایان در کنار آسیب‌دیدگان خواهد بود.

وی همچنین از اجرای طرحی ویژه برای کاهش خطر ناشی از درختان شکسته و سقوط‌کرده در مناطق جنگلی خبر داد و افزود: در نقاطی که احتمال ورود درختان افتاده به روستاها وجود دارد، به‌ویژه مناطق حادثه‌خیزی مانند زرین‌آباد، گروهی تخصصی برای شناسایی، ساماندهی و جمع‌آوری درختان سقوط‌کرده فعالیت خود را از هفته آینده آغاز می‌کند.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به احتمال وقوع حوادث مشابه در ماه‌های آینده، بر اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: کارگروهی تخصصی برای پیشگیری از تکرار خسارت‌ها تشکیل شده است.

یونسی‌رستمی لایروبی رودخانه‌ها، نهرها و مسیرهای عبور آب را از دیگر اقدامات ضروری دانست و اظهار کرد: باید با افزایش ظرفیت عبور آب، از انسداد مسیرها و تشدید خسارت‌ها در زمان بارندگی‌های شدید جلوگیری کنیم.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در ساری نیز گفت: کانالی به طول حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ متر در حال اجراست و عملیات تکمیل آن آغاز شده است و تلاش می‌کنیم خروجی این کانال به سمت پل تجن هدایت شود.