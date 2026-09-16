به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: خروج آمریکا از مناقشه با ایران و رها کردن منطقه برای رویارویی تنها با این بحران، به بحران جهانی انرژی منجر خواهد شد!

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا که می کوشد در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور دستاوردسازی دولت ترامپ را هر چند به صورت جعلی تبلیغات کند، ادعا کرد: تا زمانی که ایران به هدف قرار دادن کشتی‌ها ادامه دهد، رها کردن منطقه توسط آمریکا لزوماً به معنای بحران جهانی انرژی خواهد بود!

جی‌دی ونس ادعا کرد: در تلاشیم تا از دارایی‌ های آمریکا در منطقه محافظت کنیم و تداوم جریان نفت و گاز طبیعی به بازارهای جهانی را تضمین نماییم!