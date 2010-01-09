تعداد پایگاههای سنجش سلامت در لرستان به 23 پایگاه رسید

ذبیح الله دادستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان قبل از ورود به دبستان، افزود: از سال 85 تا 88 در هر سال برگزاری این طرح 10 درصد به جمعیت تحت پوشش طرح اضافه شده است.

وی همچنین با اشاره به خدمات رفاهی داده شده به دانش آموزان استثنایی، عنوان کرد: در این راستا 100 درصد هزینه سرویس های ایاب و ذهاب از محل منابع استانی و ملی به مبلغ حدود 200 میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین هر ماهه در راستای ارائه خدمات رفاهی به دانش آموزان مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به ترتیب مبالغ 18 هزار تومان، 28 هزار تومان و 38 هزار تومان داده می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان لرستان افزود: همچنین کمک هزینه توانبخشی نیز تا سقف 100 هزار تومان به دانش آموزان معلول استان پرداخت می شود.

دادستانی با اشاره به برگزاری 300 جلسه آموزش خانواده برای دانش آموزان استثنایی، افزود: همچنین آموزش های گفتار درمانی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی برای این دانش آموزان در سطح استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 13 هزار و 380 نفر ساعت آموزش در این زمینه به دانش آموزان استثنایی استان داده شده است.