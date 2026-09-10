باشگاه پرسپولیس درخواستی برای لغو دیدار با خیبر نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس ضمن تأکید بر احترام به برنامه مسابقات و تصمیمات مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌کند با وجودی که سه بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار داده، اما از آمادگی کامل برای برگزاری با خیبر برخوردار بوده و مشکلی برای برگزاری هفته هفتم لیگ را ندارد.



از این رو، اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره درخواست باشگاه پرسپولیس برای لغو دیدار هفته هفتم، مورد تأیید این باشگاه نیست.