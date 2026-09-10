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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

باشگاه پرسپولیس درخواستی برای لغو دیدار با خیبر نداشته است

باشگاه پرسپولیس درخواستی برای لغو دیدار با خیبر نداشته است

باشگاه پرسپولیس هیچ‌گونه درخواستی برای لغو یا تعویق دیدار برابر خیبر خرم‌آباد ارائه نکرده و چنین موضوعی از سوی این باشگاه مطرح نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس ضمن تأکید بر احترام به برنامه مسابقات و تصمیمات مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌کند با وجودی که سه بازیکن خود را در اختیار تیم امید قرار داده، اما از آمادگی کامل برای برگزاری با خیبر برخوردار بوده و مشکلی برای برگزاری هفته هفتم لیگ را ندارد.

از این رو، اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره درخواست باشگاه پرسپولیس برای لغو دیدار هفته هفتم، مورد تأیید این باشگاه نیست.

کد مطلب 6943164

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