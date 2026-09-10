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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

۴ مسابقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به تعویق افتاد

۴ مسابقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به تعویق افتاد

به دلیل همکاری باشگاه‌ها با تیم ملی امید و در اختیار قرار دادن بازیکنان در تیم ملی ۴ دیدار هفته هفتم معوق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ از باشگاه‌های لیگ برتری بابت همکاری مناسب با تیم ملی امید کشورمان در خصوص در اختیار قرار دادن بازیکنان تاثیر گذار خود خارج از محدوده فیفا دی به منظور حضور موفقیت آمیز در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدالی خوش رنگ از این بازی‌ها تشکر کرد.

بنابراین با عنایت به درخواست این باشگاه‌ها جهت به تعویق افتادن دیدارهای هفته هفتم آنها در راستای حفظ عدالت در برگزاری رقابت‌ها، سازمان لیگ فوتبال ایران ۴ دیدار از هفته هفتم مسابقات را به شرح ذیل لغو و در تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام می‌گردد، برگزار خواهد نمود.

شنبه ۱۴۰۵/۶/۲۱

ذوب آهن اصفهان _ سپاهان

یکشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۲

خیبر خرم‌آباد _ پرسپولیس

ملوان بندرانزلی _فولاد خوزستان

فجرشهیدسپاسی _ آلومینیوم اراک

کد مطلب 6943216

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