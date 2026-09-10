الجزیره: چرا کنترل بندر المخا در یمن اهمیت راهبردی دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی نوشت که هدف اصلی انصارالله و نیروهای مسلح یمن در عملیات اخیر علیه دولت خودخوانده تحت حمایت عربستان و مزدوران سعودی، تصرف شهر راهبردی المخا بوده است؛ شهری که در صورت کنترل آن، یمن میتواند نفوذ خود را در امتداد بابالمندب، یکی از مسیرهای حیاتی کشتیرانی و تجارت بینالمللی، به شکل چشمگیری افزایش دهد.
مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن همچنین به دنبال قطع مسیرهای تدارکاتی مزدوران تحت حمایت عربستان هستند؛ از جمله جاده میان المخا و تعز، مسیرهای جنوب المخا که این نیروها را تأمین میکنند و خطوط تدارکاتی از طریق بندر المخا که یکی از مراکز مهم لجستیکی این نیروها در ساحل غربی یمن بوده است.
تصرف المخا در صورت تثبیت، بخش مهمی از ظرفیت نظامی و لجستیکی این نیروها را از آنها میگیرد و در مقابل، موقعیت نیروهای مسلح یمن را در نزدیکی بابالمندب تقویت میکند.
به همین دلیل، مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن اکنون از المخا به سمت جنوب پیشروی میکنند. بر اساس گزارشها، این پیشروی با مقاومت اندکی روبهرو شده زیرا مزدوران تحت حمایت عربستان از مواضع خود عقبنشینی کردهاند.
در صورت ادامه این روند، نیروهای یمن میتوانند مناطق بیشتری از ساحل یمن را تصرف کرده و به بابالمندب نزدیکتر شوند.
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