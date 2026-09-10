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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

نادری: فوتبال ساحلی دو هدف بزرگ سهمیه جهانی و قهرمانی آسیا دارد

نادری: فوتبال ساحلی دو هدف بزرگ سهمیه جهانی و قهرمانی آسیا دارد

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گفت: با تمرکز بالا و بازی به بازی پیش می‌رویم تا هم سهمیه جام جهانی را کسب کنیم و هم از قهرمانی آسیا دفاع کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، پس از مشخص شدن گروه‌بندی جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: قرعه نسبتاً خوبی نصیب ما شد، اما تمام بازی‌ها اهمیت زیادی دارند و باید با تمرکز بالا در مسابقات حاضر شویم.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها انتخابی جام جهانی نیز محسوب می‌شود و هدف ما این است که با برنامه‌ریزی و تمرکز لازم، بازی به بازی پیش برویم و در هر مسابقه بهترین عملکردمان را ارائه کنیم.

نادری گفت: امیدوارم بتوانیم در کنار کسب سهمیه جام جهانی، از عنوان قهرمانی خود در آسیا نیز دفاع کنیم و بار دیگر برای فوتبال ساحلی ایران افتخارآفرینی کنیم.

رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ از اواخر آبان‌ماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد و شاگردان علی نادری در مرحله گروهی با تیم‌های لبنان، ویتنام و افغانستان در گروه B همگروه شدند.

کد مطلب 6943178

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