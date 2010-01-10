"التلویحات اللّوحیة والعرشیة" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود نیم قرن از آغاز احیاء آثار شیخ اشراق، شهابالدین سهروردی، در دورة معاصر میگذرد و در این زمینه کوششهای فراوانی نیز صورت گرفته است. تصحیح متن التلویحات را باید در زمرة همین کوششها برشمرد.
نجفقلی حبیبی نامی شناخته شده در قلمرو سهروردیپژوهی است. وی در مقدمهای که در آغاز التلویحات به رشته نگارش درآورده است ضمن برشمردن ساختار کتاب التلویحات و جایگاه این اثر سهروردی در میان دیگر آثار وی، شیوة تصحیح خود را نیز بیان کرده است. به نظر میرسد سهروردی در این اثر سخت متأثر از الاشارات و التنبیهات ابنسینا بوده است. از اینرو، کتاب التلویحات به سه بخش اصلی منطق، طبیعیات و الهیات تقسیم شده است.
نکته جالب در بخش طبیعیات و الهیات این است که سهروردی از شیوه پرسش و پاسخ در این دو بخش بهره برده که برای تعلیم مباحث فلسفی سودمند است.
یادآوری میشود که سه اندیشمند بر التلویحات شرح به نگارش درآوردهاند که عبارتند از ابنکمونه، شهرزوری و علامه حلّی.
پایانبخش کتاب نمایهای است که دسترسی به مضامین کتاب را برای خوانندگان آسانتر میسازد.
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