  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۲۲

ادعای وزیر انرژی آمریکا: تولید نفت و گاز را به بالاترین سطح رساندیم

ادعای وزیر انرژی آمریکا: تولید نفت و گاز را به بالاترین سطح رساندیم

وزیر انرژی آمریکا مدعی شد که کشورش تولید نفت و گاز خود را به بالاترین سطح افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «کریس رایت»، وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که این کشور تولید نفت و گاز خود را به بالاترین میزان افزایش داده و اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان به شمار می‌رود.

وی گفت: «ما تولید را به بالاترین سطح رساندیم و همین موضوع باعث شد آمریکا به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان تبدیل شود.

رایت البته به میزان تولید نفت و گاز تولیدی کشورش هیچ اشاره ای نکرده است، اما در اینفوگرافی که در سایت وزارت انرژی آمریکا در دوران دوم دونالد ترامپ دیده می شود، تولید ماهانه ۲۴ میلیون بشکه نفت دیده می‌شود که به ادعای این تارنما، از مجموع تولید عربستان (۱۰.۹ میلیون بشکه) و روسیه (۱۰.۵ میلیون) بشکه بیشتر است.

کد مطلب 6924444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها