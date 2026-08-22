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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۱

تداوم تجمعات پرشور مردم خمین در ۱۷۵ شب مقاومت و ایستادگی

تداوم تجمعات پرشور مردم خمین در ۱۷۵ شب مقاومت و ایستادگی

خمین- در این ویدئو تداوم تجمعات پرشور مردم خمین در ۱۷۵ شب مقاومت و ایستادگی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6924431

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