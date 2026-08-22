https://mehrnews.com/x3cRYW ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۱ کد مطلب 6924431 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۱ تداوم تجمعات پرشور مردم خمین در ۱۷۵ شب مقاومت و ایستادگی خمین- در این ویدئو تداوم تجمعات پرشور مردم خمین در ۱۷۵ شب مقاومت و ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6924431 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت موج تجمعات شبانه گرگان به ۱۷۵ رسید اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری برچسبها تجمع مردمی خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی
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