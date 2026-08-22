به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار، اظهار کرد: با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف مدیریت شهری و ارتباط مستقیم آن با زیست شهروندان، همراهی و مشارکت اصحاب رسانه در مسیر توسعه، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به تلاش مدیریت شهری اراک برای اجرای اقدامات فاخر و در شأن مردم اراک تصریح کرد: مسئولان شهری ادعای بی‌نقص بودن ندارند اما تلاش می‌شود اقدامات در سطح مطلوب باشند و در این مسیر، راهنمایی‌ها و تذکرات منصفانه اصحاب رسانه می‌تواند به عنوان چراغ راه برای مدیریت شهری و کارکنان شهرداری عمل کند.

محمودی بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی خبرنگاران در حوزه مسائل شهری تأکید کرد و افزود: شهرداری اراک آمادگی کامل خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه مدیریت شهری جهت ارتقای سطح آگاهی فنی و دقت در اطلاع‌رسانی رویدادهای شهری اعلام می‌دارد.

شهردار اراک با تأکید بر اهمیت انصاف در تفسیر و تبیین اخبار، تصریح کرد: نقد نباید تنها با هدف آسیب، بلکه باید مبتنی بر دلایل تخصصی و وجدان‌پسند باشد تا منجر به اصلاح امور شود.

وی با بیان اینکه هم افزایی مدیریت شهری و رسانه کلید ارتقای کیفیت خدمات در اراک است، کفت:قرار نیست اخبار صرفاً به نفع یک سازمان منعکس شود؛ بیان نقاط ضعف و ایرادات با نگاه اصلاحی، بخشی از مسیر توسعه است.

وی همچنین بر اصل آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌های شهری تأکید کرد و گفت: اقدامات امروز باید مقدمه‌ای برای بهبود کیفیت زندگی نسل‌های آینده باشد و نباید به گونه‌ای باشد که آیندگان را با چالش مواجه کند.

محمودی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی رسانه‌ها به مسئولان، تأکید کرد: واحدهای زیرمجموعه شهرداری و روابط عمومی باید بسترهای پاسخگویی به پرسش‌های اصحاب رسانه را فراهم کنند تا از طریق همکاری مدیران، مردم و رسانه، رویدادهای توسعه‌محور با کمترین چالش برای شهروندان رقم بخورد.