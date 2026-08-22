مبلغ انتقال مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به الوصل امارات مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الوصل امارات از عقد قرارداد با مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، خبر داد تا این بازیکن پس از جدایی از المپیاکوس یونان، فصل جدید فوتبال خود را در لیگ امارات سپری کند.

رسانه عربی «ysscores» نوشت: ارزش مالی این انتقال ۴۰۰ هزار دلار اعلام شده است و طارمی در فصل جدید پیراهن الوصل را بر تن خواهد کرد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران سابقه قابل توجهی در فوتبال اروپا دارد و پیش از این برای تیم‌های پورتو پرتغال و اینتر میلان ایتالیا به میدان رفته است. طارمی در ادامه راهی المپیاکوس یونان شد و حالا تصمیم گرفته است فوتبال خود را در امارات دنبال کند.

انتظار می‌رود طارمی با توجه به تجربه بین‌المللی و اروپایی و توانایی گلزنی خود، به یکی از مهره‌های مهم خط حمله الوصل در فصل جدید تبدیل شود.