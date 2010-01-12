به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت یو‌ای‌بی کالیدسکوپ، در این موزه علوم که با عنوان "هری‌پاتر: رنسانس علم، جادو و پزشکی" از 25 ژانویه تا 5 مارس (5 بهمن تا 14 اسفند) برپا خواهد شد نشان داده می‌شود که چگونه رولینگ با الهام از نوشته‌های واقعی پزشکان قرون 15 و 16 میلادی، سحر و جادوی موجود درکتابهای هفتگانه هری‌پاتر را خلق کرده‌است.

بررسی روند کار کیمیاگران برای یافتن سنگ جادو، تلاش برای تبدیل فلزات به طلا با استفاده از سحر و جادو و همچنین طالع‌بینی و فلسفه طبیعی از جمله مواردی است که در این نمایشگاه درباره آنها اطلاعاتی ارائه می‌شود.

هری پاتر نام مجموعه رمانهای فانتزی است که به وسیله جی.کی.رولینگ نویسنده بریتانیایی نوشته شده‌است. در این کتابها ماجراهای جادوگر نوجوانی به نام هری‌پاتر به همراه دوستانش رون ویزلی و هرمیون گرنجر نقل می‌شود که هر سه از دانش‌ آموزان مدرسه خرافات و جادوگری هاگوارتز هستند. این داستانها روایت کننده مبارزه بین خیر و شر و جدال هری‌پاتر و یارانش با جادوگران بد است.

با الهام از این داستانها فیلمهای سینمایی، بازیهای رایانه‌ای و کالاهای متعددی ساخته شده‌ که همه از فروش فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده‌اند.

عنوان 7 کتاب هری‌پاتر عبارتند از "هری پاتر و سنگ جادو"، "هری پاتر و تالار اسرار "، "هری پاتر و زندانی آزکابان"، "هری پاتر و جام آتش"، "هری پاتر و محفل ققنوس"، "هری پاتر و شاهزاده دورگه" ،"هری پاتر و یادگاران مرگ".



این مجموعه با ترجمه‌های متعددی در ایران منتشر شده است.

