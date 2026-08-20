به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان اظهار کرد: نظارت بر نحوه مدیریت پسماند در مطب‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز ارائه خدمات پزشکی، به‌ویژه فعالیت‌های غیرمجاز و مطب‌های زیرزمینی، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان سلامت مردم را به حال خود رها کرد، افزود: سازمان نظام پزشکی استان باید در زمینه نظارت بر بی‌خطرسازی، جمع‌آوری و تحویل پسماندهای عفونی نقش فعال‌تر و مؤثرتری ایفا کند و زمینه استقرار باکس‌های ویژه جمع‌آوری این پسماندها در مراکز هدف را فراهم سازد.

معاون عمرانی استاندار ایلام تأکید کرد: مطب‌ها و مراکزی که خارج از ضوابط فعالیت می‌کنند یا در اجرای مقررات مربوط به پسماندهای عفونی تمکین ندارند، باید تعیین تکلیف شوند؛ چرا که در صورت تداوم تخلف، دستگاه‌های مسئول باید پاسخگوی مراجع قانونی و دادستانی باشند.

دارابی همچنین با اشاره به وضعیت پسماندهای دپو شده در مرز مهران گفت: پیمانکار مربوطه در حال انجام تعهدات خود در بازه زمانی تعیین‌شده است، اما روند اجرای کار باید به‌طور مستمر زیر نظر اداره‌کل حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت قرار گیرد تا تأخیر در انتقال و دفع پسماندها رخ ندهد.

وی افزود: با توجه به گرمای هوا و فسادپذیر بودن بخشی از زباله‌ها، انتقال سریع پسماندها به سایت اصلی، امحا و دفن بهداشتی آن‌ها ضرورتی فوری است و نباید این موضوع مشمول گذر زمان شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، احداث کارخانه پسماند در ایلام را از نیازهای مهم شهر دانست و گفت: برای تحقق این طرح، باید از توان و مشارکت شهرداری‌های پیرامونی و ظرفیت سرمایه‌گذاری مشترک استفاده شود.

دارابی همچنین به شهرداری ایلام مأموریت داد تا ظرف مدت یک ماه، نسبت به تکمیل سازه‌ها و رفع نواقص سمی‌تریلرهای موجود اقدام کند تا این تجهیزات وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند؛ اقدامی که می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیند انتقال پسماند مؤثر باشد.