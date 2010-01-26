افزایش تولید نفت و گاز در میادین مشترک با عمان و امارات

سیف الله جشن ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز ایران تا پایان سالجاری، گفت: به زودی طرح افزایش ظرفیت تولید نفت در میدان دارخوین به طور رسمی به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آغاز بهره برداری از طرح توسعه میدان مشترک گازی سلمان تا پایان بهمن ماه امسال، تصریح کرد: با راه اندازی این طرح میزان تولید گاز طبیعی کشور روزانه بیش از 500 میلیون فوت مکعب افزایش می یابد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی طرح توسعه میدان نفتی بهرگانسر تا اسفند ماه امسال، یادآور شد: با راه اندازی این طرح نفتی در خلیج فارس ظرفیت تولید نفت خام کشور حدود 60 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول همچنین از آغاز تولید زودهنگام نفت در میدان مشترک هنگام تا پایان سالجاری خبر داد و افزود: حداقل تا اسفند ماه امسال 4 تا 5 طرح بزرگ افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در سطح شرکت ملی نفت ایران به بهره برداری خواهند رسید.

آخرین وضعیت حفاری اکتشافی ایران در دریای خزر

به گزارش مهر، جشن ساز در ادامه در خصوص آخرین وضعیت آغاز حفاری اکتشافی ایران در دریای خزر، گفت: در حال حاضر سکوی نیمه شناور ایران البرز به موقعیت اکتشافی مورد نظر در دریای خزر منتقل شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه حفاری در بلوکهای اکتشافی در آبهای تحت حاکمیت ایران در دریای خزر انجام خواهد شد، در مورد زمان دقیق آغاز این عملیات حفاری، توضیح داد: تاکنون زمان بندی مشخصی برای آغاز حفاری اکتشافی در دریای خزر مشخص نشده است.

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پیشتر با اشاره به اینکه تاکنون 46 هدف اکتشافی نفت و گاز در قالب 8 بلوک در دریای خزر شناسایی شده است به خبرنگار مهر گفته بود: پیش بینی می شود بیش از 11 تریلیون فوت مکعب گاز در دریای خزر وجود داشته باشد.

پیش از این نیز سید محمد حسین دانا مدیرعامل سابق شرکت نفت خزر از پتانسیل سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در منابع نفت و گاز خزر خبر داده و گفته بود: اولین چاه ایران در دریای خزر در فاصله 250 کیلومتری نکا توسط سکوی ایران البرز حفر می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری حدود 500 میلیون دلاری برای ساخت سکوی نیمه شناور ایران البرز، 3 فروند شناور یدک کش پشتیبانی(کاسپین) و تجهیز پایگاه پشتیبانی بندر نکا، اظهار کرده بود: برای حفر اولین چاه در دریای خزر بین 6 تا یکسال زمان نیاز است.

در همین حال سکوی حفاری نیمه شناور ایران البرز، 16 اسفند ماه سال گذشته به منظور آغاز عملیات آزمایشی به آب های ساحلی و کم عمق (30 متری) نزدیک بندر نفتی نکا منتقل شد تا پس از انجام آزمایش های لازم به آب های عمیق دریای خزر منتقل شود.

سکوی ایران البرز مرداد ماه امسال با حضور رئیس جمهور و غلامحسین نوذری وزیر وقت نفت به طور رسمی برای آغاز حفاری در دریای خزر افتتاح رسمی شده بود.