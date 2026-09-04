حمله پهپادی روسیه به دفتر رئیس سازمان امنیت اوکراین 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که یک پهپاد جت روسی مستقیماً دفتر الکساندر بوکلاد، رئیس سازمان امنیت اوکراین در کییف را هدف قرار داده است.
وی افزود که این مقام مسئول در زمان وقوع حمله در دفتر حضور نداشته است.
زلنسکی گفت که نیروهای امدادی پس از حمله در محل حاضر شدند. مقامات کییف اعلام کردند که پنج نفر در این حمله زخمی شدهاند.
رسانههای اوکراینی به نقل از زلنسکی تأکید کردند که حمله روسیه مقر سازمان امنیت اوکراین در پایتخت را هدف گرفته است. این رسانه ها جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات ناشی از این حمله فاش نکردند.
این حمله در حالی صورت میگیرد که عملیات نظامی روسیه علیه اهداف امنیتی و نظامی اوکراین در سراسر این کشور، در چارچوب «عملیات نظامی ویژه» جاری، شدت یافته است. هدف از این حملات، مختل کردن زنجیرههای تأمین و زیرساختهای حیاتی اعلام شده است. این در حالی است که اقتصاد اوکراین در پی اقدامات کییف، با خسارات سنگینی مواجه شده و تقریباً بهطور کامل فلج شده است.
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